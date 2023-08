Oplichting mislukt

Een bewoner van Zeist had kort daarvoor in zijn woning afgesproken met de verdachten om een mobiele telefoon aan hen te verkopen. Tijdens het gesprek probeerden de verdachten om het exemplaar te ruilen voor een andere telefoon. De aangever had dit echter door en confronteerde hen daarmee. De situatie leek te escaleren, maar uiteindelijk kozen de beide verdachten het hazenpad.

De gewaarschuwde politie beschikte over een bruikbaar signalement en zette de omgeving af met diverse eenheden. Een diensthond geleider zag de beide verdachten van 14 en 16 jaar oud en inwoners van Maarsbergen, lopen op de Anne de Vrieslaan. In eerste instantie leek het erop dat de verdachten opnieuw wilde vluchten, maar na een waarschuwing dat dan de diensthond zou worden ingezet, blijven zij staan en konden zij worden aangehouden.

De beide jongens zijn ingesloten en de politie zet het onderzoek voort.