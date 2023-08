Politie treft na tip ruim 3.700 lachgasflessen aan in pand in Nootdorp

Lachgasflessen en dozen wit poeder

'De agenten gingen donderdag 10 augustus rond 19.45 uur het pand binnen. De flessen zijn in beslag genomen, samen met enkele dozen met verdacht wit poeder', aldus de politie.

Straatwaarde rond de 124.000 euro

De straatwaarde van de gevonden tanks ligt rond de 124.000 euro. Er stonden niet alleen duizenden lachgasflessen in het pand, maar ook zes dozen met wit poeder. Ook deze dozen zijn in beslag genomen. Op 26 juli werden in dezelfde straat, in een ander pand, ook al 1.200 lachgasflessen in beslag genomen. Of deze twee zaken met elkaar te maken hebben, is onderdeel van het onderzoek. Deze tanks in een woonwijk opslaan is levensgevaarlijk en kan explosies veroorzaken.

Opsporing en vervolging lachgasverbod

Vanaf 1 juli gaan politie en OM de handel, transport, productie en bezit van de drug lachgas opsporen en vervolgen. Per 1 januari 2023 nam de politie al aangetroffen lachgas in beslag. Lachgas in het verkeer leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties. De politie ziet de laatste jaren doden en gewonden vallen bij verkeersongevallen waarbij lachgas in het spel was.