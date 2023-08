Defensie schaft anti-drone systemen aan

Defensie krijgt capaciteit voor de bestrijding van zogeheten unmanned aerial systems (UAS). De nieuwe systemen moeten vooral bescherming bieden tegen kleine drones tot 20 kilo. 'Het contract met fabrikant Elbit Systems is vandaag door Defensie getekend', zo maakt het ministerie van Defensie woensdag bekend.

Counterdrone-eenheid

Defensie test al langer middelen om kleinere drones onschadelijk te maken.

De systemen worden ingezet op alle Nederlandse vliegbases en de marinehaven in Den Helder. Verder krijgt de speciale counterdrone-eenheid van de landmacht ze.

'Soft-kill'

Een systeem bestaat uit speciale sensoren om UAS te detecteren, classificeren en identificeren. Daarnaast beschikt het over middelen om een drone op verschillende ‘soft-kill’ manieren te neutraliseren of onschadelijk te maken. Denk hierbij aan jamming.

Dreiging neemt toe

Het gebruik en de dreiging van drones neemt wereldwijd steeds meer toe. Het is daarom noodzakelijk om de counter-UAS capaciteit verder uit te bouwen. Op het gebied van bestrijding van grotere UAS heeft Defensie al verschillende luchtverdedigingssystemen als de Patriots en Stingers.

Counter-UAS systemen

Voor de drones tot maximaal 20 kilo was Defensie al geruime tijd op zoek naar de juiste capaciteit. Die is nu gevonden bij het Israëlische Elbit Systems. De counter-UAS systemen helpen de eenheden en hoofdwapensystemen van de krijgsmacht te verdedigen tegen vijandelijke acties. Ook kunnen ze worden ingezet ter bescherming van vitale niet-militaire infrastructuur en processen in Nederland.