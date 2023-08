Explosie bij woning in Brunssum

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Dr. A. Kuyperstraat in Brunssum. Niemand raakte gewond.

Omstreeks 02:25 uur werd de buurt opgeschrikt door een harde knal. Na de explosie was er veel rookontwikkeling in de straat. Daarna was goed zichtbaar dat de woning door de explosie flinke schade heeft opgelopen.Gelukkig raakten de bewoners niet gewond.Op dit moment vindt er een buurtonderzoek plaats. De recherche onderzoekt de zaak.

Om de toedracht in kaart te brengen hebben we hulp nodig van eventuele getuigen. Ook is het onderzoeksteam op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.