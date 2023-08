Vrouw (72) omgekomen bij tragisch verkeersongeval op N9, man zwaargewond

Woensdagochtend is bij een tragisch verkeersongeval in het Noord-Hollandse Julianadorp een 71-jarige vrouw uit Krommenie om het leven gekomen na een eenzijdige aanrijding op de N9. Dit meldt de politie woensdag.

Man zwaargewond

Het 71-jarige slachtoffer zat in de auto met haar 75-jarige man, die de auto bestuurde. 'De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto kwam tot stilstand tegen een boom langs de N9 in de richting van Den Helder', aldus de politie die onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Verkeersongevallenanalyse

Het ongeluk vond rond 10.15 uur plaats. Hoe dit vreselijke ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht door verkeersspecialisten van de politie, via een zogenaamde verkeersongevallenanalyse. De N9 is na dit onderzoek weer vrijgegeven voor het verkeer.