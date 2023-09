Taakstaffen voor online bedreiging schrijver Pim Lammers

Vermeende verheerlijking pedofilie

Naar aanleiding van een van zijn verhalen, waarin hij volgens online platforms pedofilie zou verheerlijken, ontving Lammers begin 2023 online berichten met daarin dreigende en beledigende teksten. Eén verdachte werd vrijgesproken.

Instagram

Een 22-jarige man uit Hoevelaken, een 19-jarige man uit Venlo, een 31-jarige man uit Kaatsheuvel, een 33-jarige vrouw uit Venlo en een 34-jarige vrouw uit Amsterdam moesten voor de rechter verschijnen. Via Instagram stuurden zij berichten als “Jij gaat dood jonge”, “Uitgeteerde pedo jou zouden ze moeten ophangen vies duivelsgebroed” en “Vuile pedofiel die Pim!”. Sommige berichten werden voorzien van een emoticon van een hakbijl of mes. Lammers deed naar aanleiding van de berichten aangifte bij de politie, waarna de identiteit van deze verdachten werd achterhaald.

Emotie

Vier van de vijf verdachten bekenden de berichten aan de schrijver te hebben gestuurd. Zij gaven onder andere aan gehandeld te hebben uit emotie naar aanleiding van de online berichtgeving over Lammers. Eén verdachte, de 19-jarige man uit Venlo, gaf aan dat hij de berichten aan Lammers niet zelf verzonden heeft, maar een van zijn vrienden via zijn account.

Grens overschreden

Lammers verscheen niet op de zitting. De officier van justitie las zijn slachtofferverklaring voor. Daaruit bleek dat hij tot op de dag vandaag last heeft van de gevolgen. Dit neemt de politierechter de verdachten kwalijk. De politierechter benadrukte dat gebruikers van sociale media vaak de ogen sluiten voor de gevolgen van het grove woordgebruik waarmee zij hun onvrede uiten. De rechter wil het signaal afgeven dat het strafrecht grenzen stelt aan wat men, bij voorbeeld via sociale media, tegen anderen kan zeggen. Die grens hebben de verdachten overschreden.

Taakstraffen en vrijspraak

Volgens de rechter is alleen een taakstraf passend bij de ernst van de feiten. Eén verdachte werd veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Haar straf valt hoger uit omdat haar bericht voor anderen leesbaar was. Drie anderen stuurden privéberichten. Zij kregen een taakstraf van 50 uur. De helft van het aantal uur van elke taakstraf is voorwaardelijk, omdat de rechter het belangrijk vindt dat de verdachten twee keer nadenken voordat zij op de verzendknop drukken. De man die ontkende de berichten te hebben gestuurd, kreeg het voordeel van de twijfel en werd vrijgesproken.