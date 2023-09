Defensie gaat Britse bommenwerper met mogelijk vermisten op IJsselmeer bergen

Defensie begint vandaag op het IJsselmeer met de berging van de Britse Lancaster ED603. 'De bommenwerper werd in de Tweede Wereldoorlog door een Duits jachtvliegtuig neergehaald. In het wrak van het toestel bevinden zich mogelijk nog de stoffelijke resten van 3 vermiste bemanningsleden', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Nog drie bemanningsleden vermist

In de late avond van 12 juni 1943 maakt de Lancaster ED603 zijn eerste vlucht. Dat is naar het Duitse Ruhrgebied. Het toestel is dan net bij het No. 83 squadron van de Royal Air Force afgeleverd. Boven Bochum werpt de machine bommen af. Na het bombardement vliegt de ED603 terug naar Engeland. Ter hoogte van Kornwerderzand schiet een Duits jachtvliegtuig, een Messerschmitt Bf-110, de Lancaster uit de lucht. Alle 7 bemanningsleden komen hierbij om het leven. 4 lichamen spoelen aan en worden langs de oevers van het IJsselmeer begraven. De andere 3 bemanningsleden worden tot op de dag van vandaag nog steeds vermist.

Berging

Bij de berging van het wrak werken diverse Defensieonderdelen en een civiele aannemer samen. De luchtmacht zorgt voor de ruiming van wrakdelen en de landmacht stelt eventuele stoffelijke resten zeker. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ontmantelt mogelijke munitie. De berging duurt een week of 5, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nationaal Programma voor kansrijke bergingen

Omdat er nog 3 vermisten zijn, maakt de berging op het IJsselmeer deel uit van het Nationaal Programma voor kansrijke bergingen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen meer dan 5.500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van een groot deel liggen nog restanten op de bodem. Het nationaal programma ondersteunt gemeenten bij de hoge kosten van een vliegtuigberging.