Explosieven afgegaan bij zes Amsterdamse panden afgelopen weekend

Bewoners in Amsterdam IJburg, Noord, Zuidoost en West zijn het afgelopen weekend geconfronteerd met excessief geweld. 'Bij zes panden is een explosief afgegaan. Hierbij raakte gelukkig niemand gewond. De recherche heeft de zaken in onderzoek en zoekt getuigen', zo laat de politie maandag weten.

Explosies 15 en 16 september 2023

Vrijdagavond rond 20.15 uur krijgt de politie de melding van een explosie aan de Eef Kamerbeekstraat in de wijk Zeeburg. Kort na de explosie zien getuigen twee jonge mannen wegrijden op een fatbike in de richting van de Piet Heintunnel. Een uur later, rond 21.15 uur, vindt er een explosie plaats bij een voordeur van een woning aan het Vijgepeerpad in Amsterdam Noord. Om 23.30 uur moet de brandweer uitrukken voor een mogelijke autobrand, maar al snel blijkt dat er opnieuw een explosie is geweest bij een pand op de Galjootstraat. Veel mensen komen door de enorme knal naar buiten. In de nacht van vrijdag op zaterdag is het rond 04.30 uur raak op de Egoli in Amsterdam Zuidoost. Hierbij raakte de woning beschadigd. In de omgeving van de Egoli heeft de politie een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie op de Egoli.

Explosies 17 en 18 september 2023

Bij een portiek aan de Henri Dunantstraat in Amsterdam West is zaterdag- op zondagnacht rond 00.30 een explosief afgegaan. Door de kracht van de explosie zijn de brievenbussen vernield. Zaterdag- op zondagnacht rond 04:45 uur is bij de voordeur van een portiekwoning aan de Haspelstraat een explosief tot ontploffing gebracht. Hierbij zijn de ramen en voordeur vernield.

"Explosies zijn verontrustend”

Reactie politiechef Frank Paauw: “De hoeveelheid explosies tot nu toe zijn verontrustend. De explosies zijn gevaarlijk en hebben een enorme inbreuk op het veiligheidsgevoel van de Amsterdammer. Als politie werken we dag en nacht aan deze vorm van criminaliteit. Aan de andere kant wordt er weinig informatie met ons gedeeld, dat moet echt anders. Mijn oproep aan alle Amsterdammers is om informatie met ons te delen om samen onze stad veiliger te maken.”