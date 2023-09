Woekerprijzen voor Action-, Lidl- en IKEA-producten op Amazon.nl en Bol.com

Op Bol.com staat de kalkreiniger Superfinn van Action te koop voor €9,29. Dat is ruim 6 keer zoveel als de oorspronkelijke prijs van €1,42. En de Action Spargo-schoonmaakdoekjes staan op Bol.com als voordeelbundel van 6 stuks voor €13,99, terwijl de originele prijs €0,99 per stuk is. Ook de ‘besparing’ van 10% die Bol.com suggereert voor de Silvercrest-airfryer is uit de lucht gegrepen. Het huismerk van Lidl is in de winkel bijna de helft goedkoper, namelijk €39,99 in plaats van €74,99.

Op Amazon.nl vallen veel IKEA-producten op. Het populaire Martorp-bestek kost daar €120,34. Bij de woonwinkel zelf kost het €34,99. En consumenten betalen op Amazon.nl €625 voor het schuimmatras Åkrehamnen (Beste Koop en Groene Keuze volgens de Consumentenbond), terwijl die bij IKEA €199 kost. Vaak staat er niet bij dat het om een IKEA-product gaat.

Afgezet

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten worden afgezet. De externe verkopers kiezen vooral populaire producten, die in de stenen winkels snel uitverkocht zijn. Niet alleen omdat consumenten ze en masse kopen. Maar dus ook doordat een aantal profiteurs die spullen groot inslaat om vervolgens voor veel meer geld door te verkopen. En daarbij wordt ze door de verkoopplatforms geen strobreed in de weg gelegd.’

Reactie winkels

De Consumentenbond vroeg de winkels om een reactie. Action en Lidl zeggen op de hoogte te zijn, maar er niets tegen te (kunnen) doen. IKEA zegt het doorverkopen buiten IKEA-winkels te verbieden en hier actief op te controleren. Ook Bol.com en Amazon.nl zijn op de hoogte,. Zij geven aan dat verkopers vrij zijn om zelf hun prijzen te bepalen. Wel zouden beide platformen controleren op al te grote prijsafwijkingen. Molenaar: ‘Die controle lijkt voor Action-, Lidl- en IKEA-producten vooralsnog een wassen neus.’