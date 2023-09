Rechtbank verklaart OM niet-ontvankelijk in zaak gifmoord

Op 7 en 11 september van dit jaar werd de zaak inhoudelijk behandeld in de rechtbank van Breda. De rechtbank bepaalde tijdens de laatste zittingsdag dat het onderzoek op 27 september 2023 zou worden gesloten en dat er diezelfde dag uitspraak zou worden gedaan. Omdat de verdachte 2 dagen voor de uitspraakdatum is overleden, kan er geen inhoudelijke uitspraak meer komen waarin de rechtbank oordeelt over de schuld of onschuld van verdachte. In de wet staat namelijk dat je een persoon niet meer kunt vervolgen als die is overleden. Het Openbaar Ministerie heeft daarom vandaag aan de rechtbank gevraagd om haar niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging van verdachte. Dat heeft de rechtbank gedaan.