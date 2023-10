Gehele promotiecommissie mag vanaf nu toga dragen

Vanaf nu mag iedereen die tijdens een promotieplechtigheid van de Universiteit Utrecht vragen stelt aan de promovendus, een toga dragen. Alle leden van een promotiecommissie zijn tijdens de plechtigheid gelijk in functie. Met dit besluit benadrukken we die gelijkwaardigheid, aldus rector magnificus Henk Kummeling.

Na een aantal jaar onderzoek doen, sluit een promovendus het promotietraject af tijdens de promotieplechtigheid. Dat is het examen waarbij besloten wordt of de promovendus de doctorstitel haalt. Tijdens de plechtigheid verdedigt de promovendus het proefschrift – een boek waarin verslag wordt gedaan van de onderzoeksresultaten – tegenover een promotiecommissie. Deze bestaat uit onderzoekers uit relevante vakgebieden. Dat kunnen hoogleraren zijn, maar bijvoorbeeld ook universitair docenten. Zij stellen de promovendus kritische vragen en bepalen uiteindelijk of deze de doctorstitel haalt.

Vanaf nu mag iedereen in de promotiecommissie dus een toga dragen. Voorheen was het dragen alleen voorbehouden aan hoogleraren.