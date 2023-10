'Gps-trackers brengen kinderspel in gevaar'

Het wel of niet gebruik maken van een gps-tracker bij een kind is een actueel thema. Deskundigen zijn geen voorstander van trackers. Waarom eigenlijk niet, vragen veel ouders zich natuurlijk meteen af. Het helpt ouders uiteindelijk namelijk niet. Of ze geven hun kind een te grote verantwoordelijkheid. Of ze houden het kind klein. 'En dit is nu precies waar de crux zit', aldus Zeina Bassa-Dafesh van VeiligheidNL.