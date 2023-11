Vermoedelijke uithaler ernstig gewond aangetroffen in haven Vlissingen

Totaal vier aanhoudingen

De agenten hielden, in samenwerking met de Douane en Koninklijke Marechaussee, in de nacht van dinsdag op woensdag in totaal vier mannen aan in de haven van Vlissingen. 'Eén van hen is ernstig gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Vermoedelijk gaat het om uithalers. De Douane heeft bij deze actie in totaal 99 kilogram cocaïne aangetroffen', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Verdachten op haventerrein

Een agent zag de mannen op het haventerrein en waarschuwde zijn collega’s. Al snel werden er drie verdachten, twee 22-jarige mannen uit Den Haag en een 25-jarige man zonder vast woon- of verblijfplaats aangehouden.

Ernstig gewonde man

Kort daarna werd op het terrein een gewonde man aangetroffen die vermoedelijk deel uit maakte van de groep die net was aangehouden. Deze 42-jarige man uit Krimpen aan de IJssel is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, hij lijkt ernstig gewond te zijn. De overige drie mannen zijn overgebracht naar het cellencomplex. De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar de zaak.

Drugsvondst

Er is 99 kilogram cocaïne aangetroffen door de Douane, waarvan 50 kilogram in de container. De andere 49 kilogram droegen de verdachten bij zich. De vondst heeft een totale straatwaarde van zo'n 7.425.000 euro. De drugs zijn inmiddels door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane vernietigd. De Zeehavenpolitie doet verder onderzoek naar de zaak.