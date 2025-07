Politie houdt 4 mannen aan op snelweg na gewapende overval op juwelier in Rotterdam

Dinsdagmiddag rond 13.00 uur vond er onder bedreiging van vuurwapens een overval plaats aan de Vlietlaan in Rotterdam. Dit meldt de politie dinsdag.

Aanhouding op A12

De mannen gingen er met buit vandoor in een auto. 'De auto waarin zij waren gevlucht kon even later door een samenwerking met de Landelijke Eenheid op de A12 richting Gouda staande worden gehouden.

Deel buit in auto gevonden

De politie heeft de vier inzittenden aangehouden. In de auto vond de politie een deel van de buit. Bij de overval vielen geen gewonden.