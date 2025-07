Inflatie daalt naar 3,1 procent in juni

Snelle raming

In mei was de inflatie 3,3 procent. Het inflatiecijfer van juni is hetzelfde als bij de snelle raming die op 1 juli is gepubliceerd. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Prijzen voor consumenten lagen in juni gemiddeld op vrijwel hetzelfde niveau als in mei.

Prijsontwikkeling tabak drukt inflatie

De prijsontwikkeling van tabak zorgde voor een daling van de inflatie. In juni was tabak 8,6 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was de stijging op jaarbasis nog 31,2 procent. Per 1 april 2024 zijn de accijnzen op tabak verhoogd en dit zorgde voor een stijging van de prijzen. Een accijnsverhoging werkt met wat vertraging door in de verkoopprijzen, omdat in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven worden verkocht.

Opwaarts effect internationale vluchten en accommodaties

De prijsontwikkeling van internationale vluchten had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. In juni 2025 waren internationale vluchten 11,1 procent goedkoper dan een jaar eerder, in mei 2025 waren internationale vluchten nog 20,3 procent goedkoper dan in mei 2024. Ook de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.