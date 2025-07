Marco Kroon niet vervolgd voor 'wegslepen' demonstrant tijdens herdenking bevrijding Wageningen

Voorbij dranghekken

'Twee personen drongen bij de herdenkingsplechtigheid tijdens de toespraak van de minister voorbij de dranghekken waarmee het 5 Mei Plein in Wageningen was afgezet. Zij wilden een banner uitvouwen, maar dit werd belet door majoor Kroon, die als gast op de eerste rij zat. Vijf personen zijn aangehouden', aldus het OM.

Strafzaken geseponeerd

De strafzaken tegen deze vijf personen worden geseponeerd. Van strafbare feiten, die strafvervolging van de demonstranten zouden rechtvaardigen, is niet gebleken. Het OM is terughoudend met het instellen van vervolging tegen demonstranten, waarbij geldt dat elke zaak door het OM afzonderlijk wordt beoordeeld ten aanzien van de ernst en de omstandigheden van het geval en de gevolgen van eventueel strafrechtelijk optreden. Het recht om in Nederland te demonstreren is gebaseerd op artikel 9 van de Grondwet en een vreedzame betoging valt onder de bescherming van de artikelen 10 en 11 van het EVRM. Bovendien wordt gekeken naar uitspraken van rechters in zaken die betrekking hebben op demonstranten.

Ingrijpen

Nadat twee demonstranten binnen de omheining waren gekomen, greep Kroon in. De demonstranten deden aangifte tegen Kroon, omdat hij in de ogen van de demonstranten een vreedzame betoging beëindigd heeft. Deze aangifte krijgt ook geen strafrechtelijk vervolg.

'Nadrukkelijk afstand'

Het Openbaar Ministerie neemt nadrukkelijk afstand van het beeld dat het geoorloofd is - of zelfs een plicht - om demonstranten tijdens demonstraties fysiek te lijf te gaan, te mishandelen of hun demonstratie teniet te doen.

'Vervolging Kroon niet opportuun'

Vervolging van Kroon vindt het OM echter niet opportuun. Dit heeft te maken met het moment en de omstandigheden. Wanneer twee personen uit het publiek binnen de omheining dringen tijdens een speech van de minister, is niet onmiddellijk duidelijk wat hun bedoelingen zijn. Het is niet ondenkbaar dat zij iets kwaads in de zin hebben. Dit kan zorgen voor paniek, onder andere bij het aanwezige publiek. Optreden door de politie ligt dan in de lijn der verwachting.

'Te voortvarend gehandeld door Kroon'

Kroon had het ingrijpen aan de aanwezige politie moeten overlaten en handelde in die zin te voortvarend. Maar gelet op de omstandigheden is de reactie van Kroon, die als militair gewend is snel te handelen, wel voorstelbaar.

Herstelgesprek

Het Openbaar Ministerie vindt dat hiermee een passend gevolg is gegeven aan de gebeurtenissen, waarvan de gevolgen uiteindelijk beperkt zijn gebleven. Het OM heeft daarbij ook de intenties van beide partijen laten meewegen. De demonstranten wilden gebruik maken van hun demonstratierecht: een grondrecht dat mede dankzij de inzet van veteranen overeind staat in Nederland. Majoor Kroon heeft met zijn ingreep voor een veilige en ongestoorde herdenking van die inzet van de veteranen willen zorgen. Het OM wil beide partijen in overweging geven om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan en heeft aangeboden een dergelijk herstelgesprek te faciliteren.