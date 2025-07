Nederland en Polen zetten nieuwe stap in nauwere samenwerking

Nederland en Polen willen op defensiegebied meer samenwerken. Daarom ondertekenden defensieminister Brekelmans en zijn Poolse collega Kosiniak-Kamysz een Memorandum of Understanding (MoU). Dat gebeurde maandag in het Poolse Warschau, onder toeziend oog van de premiers Schoof en de Poolse Tusk.

Banden versterken

Het hernieuwde MoU moet de banden op defensiegebied tussen Nederland en Polen versterken. De vorige editie van de overeenkomst stamt uit 1993. Inhoudelijk gaat het om uiteenlopende zaken. Er is afgesproken de samenwerking tussen Nederland en Polen te versterken via gezamenlijke trainingen en materieelprojecten, maar ook op logistiek gebied. Nederland en Polen zijn beide belangrijke doorvoerlanden voor de NAVO. Het MoU biedt verder handvatten om gezamenlijk jaarlijkse plannen vast te stellen en in praktijk te brengen.

'Polen belangrijke partner'

Minister Brekelmans spreekt van een belangrijke stap: “Polen is een belangrijke partner in EU en NAVO-verband. Het land is voorloper als het gaat om het versterken van de krijgsmacht. Ze hebben echt grote stappen gezet. Hier kan Nederland een voorbeeld aan nemen. Door de samenwerking te versterken kunnen we allebei dit proces versnellen.”

Defensie-industrie

Het Oost-Europese land produceert de laatste jaren veel meer materieel, waaronder tanks en gevechtsvoertuigen. Hierbij werkt het land nauw samen met partners, waaronder Zuid-Korea. Verder werkt Polen aan 3 munitiefabrieken. Polen wil jaarlijks onder meer 150.000 granaten gaan produceren. Polen produceert niet alleen op grote schaal, maar draagt ook bij aan de veiligheid in Europa door de steun die het biedt aan Oekraïne. Dat maakt de onderlinge samenwerking nog belangrijker voor Nederland.

Verdedigingslinie

Brekelmans bezocht ook een trainingslocatie van Eastern Shield. Doel daarvan is het afschrikken van Rusland in het noorden en Belarus aan de oostkant. Eastern Shield wordt een corridor met een lengte van 700 en een diepte van 40 tot 50 kilometer. Naast elektronische middelen voor opsporing en bescherming bestaat het uit hindernissen, opslagmogelijkheden en schuilkelders.

'Ze voelen hier de dreiging'

Minister Brekelmans was onder de indruk van wat hij daar zag: “Ze voelen hier de dreiging direct, want buurlanden Rusland en Belarus voeren de dreiging alleen maar op. ”Eastern Shield is voor het hele NAVO-bondgenootschap een belangrijke verdedigingslinie tegenover Rusland, dus ook voor Nederland. Daarom is het goed dat we zo nauw samenwerken."