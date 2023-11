Zwarte Cross 2024 binnen twee uur weer zo goed als uitverkocht

De Zwarte Cross 2024 is zo goed als uitverkocht. De kaarten voor ‘de kermis zoals God ‘m bedoeld heeft’ vlogen in hoog tempo over de digitale toonbank. Tickets voor de camping en dagkaarten voor vrijdag, zaterdag en zondag waren net als vorig jaar weer binnen twee uur volledig uitverkocht. Er zijn alleen nog kaarten voor de donderdag en de nieuwe ingerichte tenten op de camping. De voorverkoop startte vanochtend om 11.00 uur en om 13.00 uur was de kaartvoorraad zo goed als uitverkocht, met een piek van 93.000 wachtenden in de digitale wachtrij. Het festival vindt in 2024 plaats op 18, 19, 20 en 21 juli, onder het thema ‘Make Schik, Not War’.

Feestfabriek Alles Komt Goed B.V, de organisatie achter de Zwarte Cross, is verheugd met het resultaat. De organisatie laat weten dat de voorverkoop net als vorig jaar goed is verlopen. Traditiegetrouw maakt de Zwarte Cross in december de eerste namen van de line-up bekend.

TicketSwap

Nu de meeste kaarten voor de Zwarte Cross 2024 uitverkocht zijn raadt de organisatie mensen die achter het net gevist hebben aan om TicketSwap in de gaten te houden. TicketSwap is doorverkooppartner van De Zwarte Cross en de enige partij waarbij een 100% veilige transactie gegarandeerd is. De organisatie raadt dus sterk af om kaarten te kopen via andere kanalen.

Nieuwigheden

De Zwarte Cross pakt in de komende editie uit met een extra festivaldag. Waar de donderdag in voorgaande edities bestond uit een beperkt programma enkel voor campingbezoekers, kiest de organisatie er in 2024 voor deze dag in te richten als voorwaardige festivaldag. Daarnaast is er met ‘Camping ’t Zilveruitje’, een veld met vooraf ingerichte tenten, een nieuwe, luxe toevoeging op de camping.

Make Schik, Not War!

Op de Zwarte Cross vindt de bezoeker muziek, theater, cross en stunts in een knetterende cocktail van herrie en harmonie. Deze zomer toveren 200.000+ Zwarte Crossers de frisgroene festivalweides van Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde om tot een vredelievend slagveld, verenigd onder de slogan: Make Schik, Not War!

De organisatie licht toe: “Make Schik, Not War! is een hartelijke uitnodiging om plezier te maken. Juist nu. Wees er niet zuinig mee, zoiets als te veel schik maken bestaat niet. Vier feest, zing mee, begin een polonaise of trakteer op een rondje.

Een oproep tot schik maken terwijl overal en nergens de boel ongenadig in de fik staat; is dat niet makkelijk scoren? Nou, wij vinden van niet! Kijk naar elkaar om en gebruik de vergevingsgezinde festivalvelden van de Zwarte Cross vier dagen en nachten om dichter tot elkaar te komen. ‘Where there is schik, there is life’, zei een spiritueel leider ooit treffend. Schik maken, daar is niets vanzelfsprekend aan. Koester schik en maak het mateloos. Zwarte Cross 2024: Make Schik, Not War!”