Baudet meerdere keren met bierfles tegen het hoofd geslagen in Groningen

Maandagavond is Thierry Baudet in een kroeg in Groningen meerdere keren met een bierfles tegen zijn hoofd geslagen. Dit meldt Forum van Democratie op X.

'Op de rand van zijn slaap'

Hij is met een bierfles op zijn achterhoofd geslagen en tevens net naast zijn oog op de rand van zijn slaap geraakt. Een beveiliger raakte eveneens gewond aan zijn gezicht', zo meldt FvD in de tweet op X. 'We zijn ons aan het beraden of het evenement in Zwolle door kan gaan'.

UMCG Groningen

De dader werd na het incident tegen de grond gewerkt door beveiligers en later door de politie aangehouden. Baudet werd per ambulance naar het UMCG gebracht waar hij door een traumachirurg is behandeld aan zijn hoofdwonden. Volgens FvD lijkt het erop dat alles goed zal komen. 'Binnen het komende halfuur beslissen we of het evenement in Zwolle om 20.00 in Odeon doorgang kan vinden', aldus FvD.

Update 20.05 uur

Zojuist heeft FvD via Twitter laten weten dat het evenement dat gepland stond voor maandagavond in Zwolle niet door te laten gaan. 'In verband met de gezondheid en veiligheid van @thierrybaudet zijn we genoodzaakt om het evenement in Zwolle af te gelasten. Het spijt ons voor alle mensen die vanavond zijn gekomen', zo meldt FvD op twitter.