'Klussers' uit Noord-Holland inden geld maar kwamen nooit meer opdagen voor verbouwing

Zestien gedupeerden

'Het overkwam zestien gedupeerden verspreid over heel Nederland. In het onderzoek naar de oplichtingspraktijken zijn vier mannen in de leeftijd van 37 tot 48 jaar uit Noord-Holland aangehouden', zo meldt de politie vrijdag.

'Flinke korting bij direct betalen'

Het viertal wordt er van verdacht elke keer dezelfde methode te gebruiken. Ze deden zich op platforms als ‘Homedeal’ en ‘Werkspot’ voor als vertegenwoordigers van klusbedrijf ‘Toekomstbouw en Renovatie’, dat verbouwingen zou uitvoeren. Eén van hen kwam bij mensen thuis, besprak de wensen voor een verbouwing en maakte een offerte. Klanten werd voorgehouden dat ze een flinke korting kregen als ze het geld direct zouden overmaken.

Ruim 200.000,- euro buitgemaakt

Met het idee dat dit een grote besparing opleverde, gingen de slachtoffers het schip in. De ‘klussers’ planden een datum voor de start van een verbouwing die nooit startte. De vertegenwoordiger was vervolgens niet meer te bereiken, maar met de oplichtingspraktijk werd in totaal ruim 200.000,- euro buit gemaakt.

Vier mannen aanghouden

Eén van de aangevers komt uit de eenheid Rotterdam, waar rechercheurs een onderzoek startten dat naar zestien aangevers én naar de vier verdachten leidde. De vier mannen zitten vast en hun rol wordt onderzocht. Ze zijn vrijdag 24 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat 3 van de 4 mannen 14 dagen langer vast blijven zitten. Een vierde man is heengezonden, maar nog wel verdachte.