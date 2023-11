Defensie krijgt toegang tot vrachtvliegtuigen voor extra grote lading

Defensie kan binnenkort gebruik maken van een internationale vloot van transportvliegtuigen. Deze zijn in beheer bij de Strategic Air Lift International Solution (Salis). Het Defensie Ondersteuningscommando is vandaag het partnership aangegaan met Salis. Dat duurt 2 jaar en gaat in op 1 januari 2024.