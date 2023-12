Verdachte (39) aangehouden vanwege vondst overleden vrouw in het IJ

Drie dagen na het vinden van het lichaam van een overleden vrouw in het IJ in Amsterdam heeft de recherche een verdachte aangehouden.

Zwanenburg

'Het gaat om een 39-jarige man uit Zwanenburg. Hij is dinsdag 5 december voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft langer vastzitten', zo meldt de politie woensdag. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit, delen de politie het Openbaar Ministerie op dit moment geen verdere informatie over (de verdenkingen tegen) hem.

Vondst lichaam

Woensdagmiddag 29 november 2023 werd even na 13.00 uur naast de afmeersteiger aan de Distelweg in het IJ het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. Uit het eerste onderzoek naar haar dood bleek al snel dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is van een misdrijf.

Slachtoffer geïdentificeerd

Wie het slachtoffer in deze zaak was, stond niet direct vast. Op donderdag 30 november deelde de politie daarom foto’s van haar tatoeages. Niet lang daarna werd duidelijk dat het om een 33-jarige vrouw uit Amsterdam gaat.

Informatie delen

De recherche zet alles op alles om te achterhalen wat het slachtoffer precies is overkomen. Ook na de aanhouding gaat het onderzoek in volle gang verder en informatie blijft van harte welkom. Kunt u de recherche mogelijk verder helpen? Neem dan contact op met de politie.