Auto belandt in sloot langs spoor in Boxtel

In alle vroegte belandde donderdagochtend een personenauto in de spoorsloot.

Paard om het leven gekomen

Dit gebeurde op de Kapelweg in Boxtel, nabij de spoorwegovergang waar vorige week donderdag nog een paard om het leven kwam bij een tragisch ongeval. Of de gladheid van deze morgen de oorzaak is geweest dat de auto in de sloot belandde is ons niet duidelijk.

'NIKS AAN DE HAND"

Wel werd de politie, op een later tijdstip, door een passant in kennis gesteld die dan ook meteen na de melding ter plaatse poolshoogte kwam nemen. Op Instagram meldde de politie_boxtelvughtgestel dat men bij aankomst een notitie op de auto aantrof met de tekst ‘NIKS AAN DE HAND’. Gelukkig vielen er geen gewonden.

Berging

Een bergingsbedrijf wist het voertuig rond 10.30 uur met een kraan uit de sloot te trekken. Echte schade liep het voertuig wonder boven wonder niet op, deze kon op eigen kracht verder. Tijdens de bergingswerkzaamheden was de Kapelweg, en de overweg korte tijd gestremd voor het verkeer maar dit leverde geen noemenswaardige hinder op. De politie dankt de melder, die vermoedelijk de notitie op de auto niet had gelezen, voor het maken van de melding. Zij komen liever ter plaatse voor een gemiste notitie dan dat men niet gebeld wordt.