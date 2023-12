Nederlanders leverden rubberboten voor mensensmokkel

Man en vrouw

Het gaat om een man en een vrouw van beide 42 jaar oud uit Haarlem. Zij zouden zich bezig houden met de import, opslag, verkoop en distributie van nautische goederen zoals rubberboten, bodemplaten, zwemvesten en buitenboordmotoren. Deze goederen worden vaak gebruikt door mensensmokkelaars om migranten illegaal de oversteek van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te laten maken.

Bij de actie zijn bedrijfspanden in Vijfhuizen en Haarlem en twee woningen in Haarlem doorzocht. Hier zijn onder andere meerdere auto’s, munitie en meer dan 150.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Het onderzoek, dat plaatsvindt onder leiding van het Landelijk Parket, wordt voortgezet in samenwerking met meerdere Europese landen en Europol. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.