Afvaldumpingen in provincie Groningen

De politie doet onderzoek naar drie afvaldumpingen in de provincie Groningen. In Huizinge, Groningen en Middelstum zijn op donderdagavond en vrijdagochtend honderden jerrycans aangetroffen met daarin chemicaliën. De politie gaat er vanuit dat het gaat om drugsafval. Ze zijn op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien van de afvaldumping of weten wie hier iets te maken mee kan hebben.

Er is op drie locaties afval aangetroffen. Zo troffen ze donderdagavond op de Smedemaweg in Huizinge rond de honderd jerrycans aan. Op vrijdagochtend trof de politie rond 08:00 uur ook ongeveer honderd jerrycans aan bij de Euvelgunnerweg in Groningen. Later op de ochtend vonden ze ongeveer honderd jerrycans en ander afval bij de N46 ter hoogte van Middelstum.

Chemicaliën

Uit het eerste onderzoek blijkt dat er in meerdere jerrycans chemicaliën zaten. Ook zijn er andere afvalresten gevonden. In Middelstum ging het bijvoorbeeld om goederen die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs. Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies in de jerrycans zat. Mogelijk gaat het om afval van bijvoorbeeld een drugslab. Dat moet nog blijken uit nader onderzoek. De jerrycans zijn opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar de afvaldumpingen. Zo doen ze waar mogelijk sporenonderzoek en kijken ze of er beelden kunnen worden veiliggesteld. Daarnaast is d4e politie nadrukkelijk op zoek naar tips, beelden of andere informatie van mogelijke getuigen.