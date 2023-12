OM vraagt vrijspraak voor opa en oma bij door hond doodgebeten kleinkind

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag vrijspraak gevraagd in de strafzaak die gaat om een herdershond die in oktober 2019 een kindje van bijna negen maanden in Diemen heeft doodgebeten.

Vrijspraak

'De eigenaren van de hond, de grootouders van het kindje, hebben volgens het OM niet kunnen voorzien dat hun hond het kind zou bijten en dienen mede daarom vrijgesproken te worden van dood door schuld', zo meldt het OM maandag.

'Toekomst verloren'

Het is een dood die voor alle nabestaanden onverteerbaar is, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “De ouders van Robin zijn nog steeds de ouders van Robin maar Robin is er niet meer. De moeder van Robin vertelt dat zij met Robins overlijden haar kind heeft verloren, haar stabiele basis heeft verloren, haar vertrouwen heeft verloren en haar toekomst heeft verloren. Het is één groot drama.”

Grootouders

Ook voor de grootouders geldt dat dit verdriet oneindig is, zei de officier. “Zij ondervinden afgezien van het verlies van Robin, enorme last van de gevolgen van de beschuldigingen. Zij moeten zich verantwoorden voor dood door schuld van hun kleinkind. En dat moet vreselijk zijn.”

Klacht bij het Hof

Het bijna negen maanden oud kindje stond aan een salontafel in de woonkamer van zijn grootouders die op hem pasten. De opa zat op zo’n meter afstand van zijn kleinzoon in zijn vaste stoel aan de salontafel, toen zijn herdershond onverwachts in zijn kleinzoons hoofdje beet. Hij probeerde direct het hoofdje van zijn kleinzoon uit de bek van de hond te pakken, dat lukte op enig moment. Het jongetje werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en geopereerd. Maar dat mocht niet baten, twee dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen.

Gerechtshof

In mei 2020 deed de moeder van het kindje aangifte van dood door schuld tegen haar inmiddels ex-schoonouders. Het OM besloot in januari 2021 de strafzaak tegen hen te seponeren. Tegen deze beslissing diende de moeder een klacht in bij het gerechtshof in Amsterdam, waarop Hof in februari 2022 alsnog de vervolging beval van de grootouders.

Wiens schuld

“In deze strafzaak gaat het niet om die algemene discussie. Het gaat over wat Robin overkwam en aan wiens schuld zijn dood te wijten is”, zei de officier van justitie vandaag. De vraag of er sprake is van dood door schuld gaat niet alleen over het gedrag van de hond, maar ook over het gedrag van grootouders.

Vrijspraak

De grootouders hebben weliswaar risico’s genomen door het jongetje en de hond samen in een ruimte te laten zonder bijvoorbeeld een hek er omheen te zetten. Maar of het dan ook voorzienbaar is geweest voor de grootouders dat deze gedomesticeerde Duitse Herder zomaar uit het niets personen en in het bijzonder baby’s zou bijten, kan volgens het OM niet worden geconcludeerd. Daar is volgens het OM meer voor nodig. Bijvoorbeeld dat de hond al zichtbaar agressief gedrag vertoonde. Of dat het duidelijk was dat er vanwege uiteenlopende redenen een verhoogd risico was dat de hond zou gaan bijten. Hiervan is niets gebleken.

Uitspraak rechtbank

Mede hierom dient volgens het OM vrijspraak te volgen. De rechtbank doet op 22 december 2023 uitspraak.