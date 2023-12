Politie treft 2.400 Cobra’s aan in Rotterdamse woning

De politie heeft dinsdag bij een doorzoeking in een woonhuis in Rotterdam 2.400 Cobra’s aangetroffen.

Handel op Snapchat

In een berging bij een woning in Spijkenisse vond de politie ook nog een onbekende hoeveelheid verboden vuurwerk. 'De doorzoekingen volgde op de aanhoudingen van twee mannen van 26 en 29, die via het online platform Snapchat explosieven en ander verboden vuurwerk te koop aanboden', zo meldt de politie woensdag.

Pseudokoop

De politie hield de mannen aan tijdens een zogeheten pseudokoop, waarbij politieagenten zich voordoen als klant. 'Voordat de verkoop plaatsvond, werd de auto van de twee verdachten op een parkeerterrein door politieauto’s klemgezet. In de auto van de verdachten trof de politie nog eens 300 Cobra’s, naast shells, nitraten en ander verboden vuurwerk', aldus de politie. De rol van beide verdachten wordt door de politie verder onderzocht.

Dagelijkse aanhoudingen

De politie is in de periode voor oud en nieuw extra actief om de online handel in zwaar, verboden vuurwerk te verstoren. Zo zijn al meerdere vuurwerkgroepen op Telegram uit de lucht gehaald en zijn talloze verkopers én kopers van explosieven aangehouden.

Strafblad

Rechercheur Henk, betrokken bij het onderzoek naar de online verkoop van verboden vuurwerk, waarschuwt: ‘Wie denkt dat hij online onbespied illegale dingen kan doen, heeft het mis. We hebben inmiddels veel manieren om de identiteit van handelaren en afnemers van dit vuurwerk te achterhalen. We verrichten vrijwel dagelijks aanhoudingen en de straffen kunnen fors zijn, tot meerdere jaren celstraf. Daarnaast kan een strafblad een flink probleem opleveren voor je toekomst. Iets wat de soms jonge handelaren in explosieven zich niet altijd realiseren.’

'Massa-explosieven'

De hoeveelheid Cobra’s die de politie aantrof, geeft de rechercheur de rillingen: ‘Dit zijn massa-explosieven: als er één gaat, dan gaan ze allemaal. Je moet er niet aan denken dat er brand uitbreekt. Dan staat deze woning er niet meer. En die van de buren ook niet.’

Levengevaarlijk

De manier waarop verboden vuurwerk wordt opgeslagen, is vaak levensgevaarlijk. Ook voor omwonenden. Burgers die het vermoeden hebben dat ergens verboden vuurwerk wordt opgeslagen of verhandeld, kunnen dat melden bij de politie. De politie ontvangt graag tips. Melden kan ook anoniem, op Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.