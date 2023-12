Onderbuikgevoel van wijkagent leidt tot tientallen ponypacks en meer

Onlangs werd een wijkagent van het basisteam Utrecht-Noord benaderd dat er via sociale media illegale spullen zouden worden verhandeld. De wijkagent besloot een onderzoek in te stellen en boekte een gigantisch succes.

Uit het onderzoek van de wijkagent bleek het te gaan om een adres dat in het werkgebied van het basisteam Utrecht-centrum lag. Hierop deelde de wijkagent zijn informatie met de recherche, waarna zij ermee verder gingen. Het districtelijk flexteam kreeg de opdracht deze informatie concreet te maken en deed een aantal observaties.

Drugs, cash en illegaal vuurwerk in beslag genomen

In de avond van 23 december werden door het flexteam overdrachten gezien. Dit was genoeg om de woning te betreden. Toen het Flexteam de inval deed werd er nog een goede poging gewaagd om producten te verstoppen. Alleen wezen diverse attributen in de woning erop dat het gebouw werd gebruikt ter opslag/verwerking van drugs. Het (korte) onderzoek van de wijkagent en zijn “onderbuikgevoel” leidde tot inbeslag name van: