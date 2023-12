Lex Gielen: “Met hun huis als onderpand, kunnen we mkb’ers soms binnen een dag van een lening verzekeren”

Kleine ondernemers die aankloppen bij de bank voor een lening, raken al snel verwikkeld in langdurige screeningsprocessen. Volgens ondernemer en fintech-expert Lex Gielen is dat onnodig. “Als ondernemers al een lening krijgen van de bank, moeten ze bakken informatie aanleveren”, vertelt hij. “Voordat ze uiteindelijk hun geld op hun bankrekening hebben, zijn ze veel te veel kostbare tijd - en daarmee kansen - kwijt.”

Samen met zijn zakenpartner Luc van Laarhoven zet Lex Gielen in 2020 daarom Capilex op. De organisatie verstrekt leningen aan kleine en middelgrote bedrijven in Nederland. “Na de kredietcrisis zagen we om ons heen steeds vaker dat kleine ondernemers buiten de boot vielen als ze geld wilden lenen. Banken verkochten vaker ‘nee’ dan ‘ja’ aan deze groep kredietnemers”, licht Lex Gielen toe. Luc van Laarhoven vult hem aan: “En ondernemers wachtten lange periodes op uitsluitsel, waardoor hun plannen op de korte termijn in het water vielen als een aanvraag werd afgewezen.” De coronacrisis hielp volgens de twee ook niet mee. Ondernemers verkeerden in financieel zwaar weer en daar moest een snelle, werkbare oplossing voor komen.

Luc van Laarhoven en Lex Gielen

Met een achtergrond in de fintech ontwikkelde Lex Gielen daarom een manier om in een mum van tijd een screening uit te voeren bij ondernemers. Hierbij werd hij geholpen door de ervaring die hij opdeed in ondernemingen die hij eerder opzette. “Bij mijn eerste bedrijf, financieringsmaatschappij Atlantis, heb ik mijn passie voor technologie weten te combineren met mijn achtergrond in financiën. Atlantis begon ooit als digitaal factoringbedrijf, maar inmiddels verstrekken we krediet aan ondernemers op meerdere manieren. De software die ik voor Atlantis Financiers ontwikkelde controleert klanten op hun kredietwaardigheid”, licht Gielen toe. “Hiernaast controleert de software bijvoorbeeld ook of klanten banden met criminele organisaties hebben of aan witwassen doen.”

Nieuwe mogelijkheden

Tijdens het opbouwen en uitbreiden van Atlantis schakelt Gielen Luc van Laarhoven in om samen nieuwe business mogelijkheden te onderzoeken, dit bracht ze op het vastgoed-pad. Toen duidelijk werd dat het aankopen en verhuren van vastgoed toch niet was wat ze zochten, kwamen de twee met het idee voor Capilex. Door gebruik van AI, de eerder ontwikkelde financiële algoritmes en verzamelde data samen te brengen ontwikkelden ze de mogelijkheid om razendsnel in kaart brengen of een kredietaanvrager voldoet aan de eisen.

De combinatie van deze mogelijkheid met de inzichten opgedaan tijdens het zijstapje in de vastgoedwereld leggen de basis van het nieuwe businessmodel. “We doen aanspraak op de overwaarde van het privévastgoed van onze klanten. Dat wil zeggen dat ondernemers hun privéwoning kunnen inzetten als onderpand, we bieden ze een hypothecaire lening. Aan investeerders bieden we dan weer de mogelijkheid om te investeren in deze leningen, waarbij vastgoed als onderpand een prettige vorm van zekerheid biedt", aldus Luc van Laarhoven. MKB’ers kunnen inmiddels een lening van maximaal twee ton afsluiten bij Capilex.

Lex Gielen: “Het mes snijdt bij ons aan twee kanten: beleggers hebben een zo groot mogelijke zekerheid en ondernemers kunnen in een oogwenk hun krediet aanvragen.”