Politieagent raakt ernstig gewond na zware mishandeling in nieuwjaarsnacht

In de nacht van 31 december op 1 januari is een politieagent van het basisteam Nijmegen zwaargewond geraakt aan zijn gezicht.

Nadat hij tijdens de nieuwjaarsnacht een ruzie tussen twee personen probeert te sussen in de Betouwstraat, wordt hij direct door een 23- jarige man mishandeld. De politieagent is vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij onder meer behandeld wordt aan zijn verwondingen, een gebroken kaak.

Snelle aanhouding verricht

Diverse politieagenten en een beveiliger van een naastgelegen café kwamen snel ter plaatse om de politieagent bij te staan en te ondersteunen. Er kon al snel een aanhouding verricht worden in diezelfde straat in de binnenstad van Nijmegen. De verdachte verzette zich flink tegen zijn aanhouding. De verdachte, een 23- jarige man uit Nijmegen wordt verdacht van zware mishandeling van een politieagent. Hij zit momenteel nog vast.

Agressie en geweld tegen politieambtenaren is niet acceptabel

Teamchef Jeroen Schwarte over de situatie van afgelopen nieuwjaarsnacht: “Afgelopen nacht is een nacht om niet snel te vergeten. Één van mijn collega’s is zwaargewond geraakt nadat hij op een melding afging van een ruzie. Politieambtenaren moeten te allen tijde hun werk kunnen uitvoeren en hulp kunnen verlenen aan diegene die dat nodig hebben. Geweld en agressie tegen politieambtenaren tolereren we niet en samen met het Openbaar Ministerie geven we hoge prioriteit aan het opsporen van verdachten bij dit soort incidenten. Het incident heeft een enorme impact gemaakt op de collega, zijn gezin en het Nijmeegse politieteam. Het herstel zal waarschijnlijk maanden duren. We zullen er voor hem en zijn gezin zijn”.

Informatie over het incident

De politie is nog wel op zoek naar diverse getuigen die het incident hebben zien gebeuren.