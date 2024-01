Programmering Zwarte Cross 2024 bekend

De Zwarte Cross komt op de kortste dag van het jaar met licht in de duisternis: na de aankondiging van Armin van Buuren vorige week, onthult het festival de eerste 41 nieuwe namen voor de line-up voor de 2024-editie. Met een grote diversiteit aan nationale en internationale artiesten in grenzeloze genres wordt de Zwarte Cross opnieuw een onvergetelijke ervaring voor alle 200.000+ festivalgangers.

Naast Hans Klok, Status Quo (UK), Russian Village Boys (RU) en Armin van Buuren zijn Ilse DeLange, Kraantje Pappie, Baby Blue, The Dean, Boh Foi Toch, Cam Cole (US), Marlon Pichel, Bertolf, STONE (UK), The Grand East, Black Sun Empire, The Rocketman, Hans Glock B2B Dikke Baap, Mo Ali, Kenny B, Mystical Faya (FR), Nai-Jah & the Kwenu Band (FR), Primaat, Fiesta Macumba, M. Chuzi (BE), Chó, Heqwerk, JORAN, Piet Junior, Boogie Nights, Pim Pam Pompen, Loft Soundsystem, Sweaty Disco, CIVIC (AU), Snuff (UK), Arson (BE), The Travelin' Band (CCR Tribute), Hans Klok, Introdans, Percossa, Jan Dirk van der Burg, Douwe Dijkstra en Granny Turismo (UK) op de podia van de ‘kermis zoals God ‘m bedoeld heeft’ te vinden.

Met deze mix van legendarische acts en veelbelovende nieuwkomers biedt de Zwarte Cross haar bezoekers een ongekende mix van muziek, entertainment en spektakel. Bezoekers kunnen onder andere hun hart ophalen bij de Britse oerrockers van Status Quo, razende raps van Kraantje Pappie, Piet Junior en Primaat, bluegrass van Bertolf, kunnen knallen op de meme-techno van Dikke Baap die back2back draait met de rappende toverDJ Hans Glock of zich onderdompelen in een show van bijna naamgenoot Hans Klok. De organisatie maakt in januari de volgende lading nieuwe namen bekend.

Feest op donderdag: Armin van Buuren

De Zwarte Cross ’24 vindt plaats van 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde. Nieuw dit jaar is dat de donderdag is ingericht als volwaardige festivaldag met stunts, muziek en theater. Voor deze dag boekte de Cross met één van ‘s werelds grootste dj’s, Armin van Buuren, de grootste headline-act op het festival ooit. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar via www.zwartecross.nl. Er is nog een beperkt aantal dagkaarten beschikbaar voor de donderdag. Ook is er nog een aantal tickets beschikbaar voor luxe, ingerichte tenten op camping ’t Zilveruitje, waarmee een bezoeker tegelijk een ticket krijgt voor het volledige festivalweekend.