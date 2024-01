Verdachte in onderzoek Leek in vrijheid gesteld

De 18-jarige man uit Leek die op nieuwjaarsdag werd aangehouden na het overlijden van een 52-jarige plaatsgenoot is woensdagavond in vrijheid gesteld. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Confrontatie

'De overleden man was ongeveer een half uur voor zijn overlijden betrokken bij een confrontatie op straat. De politie is een groot onderzoek gestart om de toedracht van het overlijden te achterhalen. Uit het onderzoek blijkt dat verdachte betrokken was bij deze confrontatie waarna hij is aangehouden', aldus het OM.

Grondig onderzoek

Inmiddels zijn alle getuigen gehoord die ten tijde van het incident ter plaatse waren. Dat betreft onder meer de jongeren uit het groepje waarvan ook verdachte deel uitmaakte. De getuigen en de verdachte hebben zich meewerkend opgesteld en toonden zich erg onder de indruk van het overlijden van het slachtoffer. Ook zijn vele camerabeelden veilig gesteld en bekeken. Daarnaast is een aantal telefoons voor onderzoek in beslag genomen.

'Gering letsel niet oorzaak van overlijden'

'Onderzoek aan het lichaam heeft uitgewezen dat er sprake is van gering letsel dat niet tot de dood heeft geleid. Een duidelijke doodsoorzaak kan niet gegeven worden', zo stelt het OM op basis van de resultaten van het onderzoek.

'Geen rede op verdachte langer vast te houden'

Op basis van al het onderzoek is er geen reden de verdachte langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte zolang het onderzoek naar de toedracht van de confrontatie nog niet is afgerond. Meer aanhoudingen worden niet verwacht.

(Social) Mediaberichten

In de media zijn inmiddels berichten verschenen waarin wordt aangegeven dat het slachtoffer door een groep jongeren zwaar toegetakeld zou zijn. Die conclusie strookt niet met de onderzoeksbevindingen.

'Trek geen overhaaste conclusies'

'We roepen het publiek op om de politie het onderzoek te laten verrichten en zelf geen overhaaste conclusies te trekken of bepaalde oproepen te doen. Opruiing of doxing is strafbaar', aldus het OM.