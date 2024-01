EOD ruimt komende weken bommen en explosieven in Brabant

WOII

'De projectielen zijn vermoedelijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. De werkzaamheden duren tot 2 februari. Omwonenden kunnen tijdelijk te maken krijgen met geluidsoverlast en stof', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Bodemonderzoek

De bomresten op de Brabantse vliegbasis zijn aangetroffen tijdens een groot bodemonderzoek vanwege een renovatie. Verspreid over het hele veld ligt een groot aantal objecten in diepere grondlagen. Dit zijn vrijwel zeker bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het terrein werd destijds immers gebruikt als uitvalsbasis door het Duitse leger. De geallieerden hebben de vliegbasis om die reden meerdere malen gebombardeerd.

Gecontroleerde ontploffingen

De EOD graaft in de komende weken in samenwerking met een civiele aannemer alle verdachte objecten op. Niet-ontplofte bommen worden dan meteen onschadelijk gemaakt door ze gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Het aantal mogelijke explosieven in de grond is groot. De werkzaamheden nemen daarom ruim drie weken in beslag. De ontmanteling van het oorlogstuig wordt nauwkeurig afgestemd met het personeel op de vliegbasis en omwonenden. Dat moet de overlast tot een minimum beperken.

Geluidshinder

Bewoners van Rijen kunnen wel te maken krijgen met geluidshinder tijdens het onschadelijk maken. Daarnaast moeten helikopters vanwege de werkzaamheden mogelijk andere vliegroutes nemen. Door de explosies daalt er mogelijk ook stof in het gebied rondom de militaire locatie.

N282 blijft open

De nabijgelegen provinciale weg N282 valt tijdens de werkzaamheden veilig te gebruiken. Ook het benzinestation aan deze weg blijft open.