Douane treft 94 kilo cocaïne aan tussen de Kerst-crackers

Tijdens douanecontroles de afgelopen periode zijn er twee vangsten van verdovende middelen gedaan in de Rotterdamse haven. 'In totaal gaat het om 92 kilo cocaïne', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Kerst-crackers

Op dinsdag 2 januari 2024 werd er tijdens een douanecontrole een partij cocaïne ontdekt in een lading kerst-crackers uit Curaçao. In totaal werden er 52 pakketten met cocaïne aangetroffen. Tijdens de scancontrole van de Douane vier dagen later, op zaterdag 6 januari, werden er nog eens 42 pakketten aangetroffen in de inspectieluiken van een koelcontainer. Deze container, met delen van levende planten, kwam uit Honduras. In beide gevallen lijkt de ontvanger van de goederen niets met de verdovende middelen te maken te hebben.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 27 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs, met een straatwaarde van bijna 7 miljoen euro, zijn inmiddels vernietigd.