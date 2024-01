KNMI waarschuwt voor windstoten vanwege storm 'Jocelyn'

Het KNMI waarschuwt dinsdag voor zware windstoten laat in de avond. Het heeft daarom Code Geel afgekondigd die van dinsdagavond 22.00 uur tot woensdagmiddag 15.00 uur van kracht is.

Storm 'Jocelyn'

Vanaf het einde van de dinsdagavond komen in het westen en noorden zware windstoten voor van 80-90 km/uur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richtingen. 'In de loop van komende nacht breiden de zware windstoten zich over het land uit. Hiervan kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden', aldus het KNMI. De windstoten hangen samen met storm 'Jocelyn'.

Westelijk

Woensdagochtend wordt de wind westelijk en neemt in de zuidelijke helft van het land snel af. Daar verdwijnen de zware windstoten. In het noorden zal pas in de loop van woensdagmiddag de wind afnemen.