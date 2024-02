8 jaar cel geëist in coldcase zedenzaak

Het OM heeft vandaag 8 jaar cel geëist tegen een 53-jarige man uit Schiedam die ervan wordt verdacht in 2010 een 15-jarig en 13-jarig meisje te hebben verkracht. Daarnaast zou hij geprobeerd hebben een ander 15-jarig meisje aan te randen. Het misbruik vond plaats in kelderboxen in Vlaardingen en Schiedam.

Er kon lang geen verdachte worden opgespoord, tot het coldcaseteam van de politie Rotterdam de zaken in 2021 oppakte. Het team gebruikte daarvoor een bijzondere vorm van opsporingsberichtgeving. Aan de hand van de gegeven signalementen van de slachtoffers en compositietekeningen is een hologram van de verdachte gemaakt: een levensecht bewegend 3D-beeld dat werd getoond in de media en op schermen in publieke ruimten in Vlaardingen en Schiedam. Er kwamen vervolgens 300 tips binnen.

DNA-onderzoek

De volgende stap in het onderzoek was een grootschalig DNA-onderzoek. Dat was mogelijk omdat in 2010 DNA was veiliggesteld. Op basis van de tips kwamen er 237 namen naar voren van personen die niet in de DNA-databank stonden en dus eerder niet vergeleken konden worden met de aangetroffen sporen. Bij tientallen mannen werd vervolgens vrijwillig DNA afgenomen. Het DNA van de 53-jarige verdachte kwam overeen met het aangetroffen spoor. Zijn naam was eerder door een getuige genoemd. Hij herkende de verdachte op de compositietekening en het 3D-beeld. Bij de aanhouding van de verdachte werd in een kluis in zijn woning 116.650 euro aangetroffen. Hij wordt er ook van verdacht dit bedrag te hebben witgewassen.

Ergste nachtmerrie

De officier van justitie ging tijdens de zitting uitgebreid in op wat de slachtoffers is overkomen: “Het gaat hier om één van de ergste nachtmerries van iedere vrouw, moeder, tiener, jong meisje: de onbekende man in de bosjes of in dit geval: in de kelderbox. Misschien wel een plek die nog beangstigender is omdat je er niet weg kunt. Verdachte heeft er door zijn handelen voor gezorgd dat deze plek niet meer veilig is en dat de slachtoffers met angstige gevoelens naar de kelderbox gaan en daar ook niet meer alleen naar toe durfden. En verdachte zorgde er zelfs voor dat ze zich in hun eigen woning niet meer veilig voelden.”

Het OM eist een langdurende onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. In de hoogte van de strafeis wordt meegewogen dat het gaat om meerdere ernstige zedenfeiten met drie jonge slachtoffers. “We rekenen het de verdachte daarbij aan dat hij na het plegen van deze feiten gewoon door is gegaan met zijn leven terwijl het leven van de drie slachtoffers voor altijd is getekend”, aldus de officier.