AH Borger ontruimd om lekkage in koelcel

De Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Borger is zaterdagmiddag ontruimd.

Lekkage

Er was in het pand een lekkage in één van de koelcellen ontstaan. Het personeel van de supermarkt en de aanwezige klanten zijn door de brandweer naar buiten begeleid.

Winkel gesloten

Brandweerlieden zijn op zoek gegaan in het pand naar de plek waar het lek is. De Albert Heijn heeft daarop besloten om de winkel de rest van de dag niet meer open te doen.