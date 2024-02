Politie zet 247 nieuwe rollentestbanken in voor controle fatbikes

De afgelopen maanden zijn op politielocaties in heel Nederland in totaal 247 nieuwe rollentestbanken geleverd.

Fatbikes en speed-pedelecs

'Deze testbanken kunnen de snelheid van brom- en snorfietsen controleren, maar ook toetsen of elektrische voertuigen, zoals elektrische fietsen, speed-pedelecs en fatbikes aan de geldende wetgeving voldoen', zo laat de politie woensdag weten.

247 stuks

'De 247 nieuwe rollentestbanken zijn verdeeld over politielocaties in heel Nederland. Ze vervangen de huidige exemplaren die al zeker 15 jaar – maar vaak ook langer – in gebruik waren', aldus de politie.

Ongevallen

Mede gezien de ontwikkelingen in het verkeer en wijzigingen in de wetgeving werd het hoog tijd voor iets nieuws. De afgelopen jaren is het aantal ongevallen met ernstig letsel bij fietsers sterk toegenomen. In 2022 stond er zelfs een triest record in de boeken: het hoogste aantal dodelijke fietsongevallen ooit. Deze cijfers houden min of meer gelijke tred met de opmars van de elektrische fiets en andere elektrisch aangedreven tweewielers, zoals de fatbike en speed-pedelec.

E-bike

De nieuwe rollentestbank kent twee instellingen : bromfietsen of elektrische voertuigen. Bromfietsen (scooters) en snorfietsen worden gecontroleerd op een maximumsnelheid. Bij elektrische voertuigen als elektrische fietsen, fatbikes of speed-pedelecs controleert de politie in feite niet de snelheid maar wordt getoetst op welk moment de trapondersteuning wegvalt.

Trapondersteuning

Daarvoor worden deze fietsen met spanbanden vastgesnoerd op de rollentestbank. Om te voorkomen dat ze beschadigen, worden hiervoor haken met zacht materiaal gebruikt. Vervolgens zal een politiemedewerker zelf op de e-bike, fatbike of speed-pedelec fietsen tot de trapondersteuning ophoudt. De wettelijke grens ligt bij elektrische fietsen en fatbikes op 25 kilometer per uur en voor speed-pedelecs op 45 kilometer per uur.

Fatbikes

Vooral rondom fatbikes is de afgelopen tijd veel te doen. Ze worden verkocht als fiets met trapondersteuning, maar veel fatbikes kunnen harder dan 25 kilometer per uur rijden. Daarnaast hebben sommige exemplaren een motor van meer dan 250Watt of een gashendel. Ook dat mag niet. Voor de wet zijn het dan – net als speed-pedelecs – in feite bromfietsen. Dit betekent dat ze een typegoedkeuring, WA-verzekering en kenteken moeten hebben. Ook moet de berijder een rijbewijs hebben en een helm dragen.

Boete van 290,- euro

Als de bestuurder van een elektrische fiets, fatbike of speed-pedelec in overtreding is, kan de politie een boete geven van 290,- euro. Bij meerdere overtredingen mag de politie de elektrische fiets ook in beslag nemen en vernietigen.