Jongeman (21) ernstig gewond door onbekende toedracht

In de nacht van 24 op 25 januari 2024 raakt een 21-jarige Amsterdammer ernstig gewond aan zijn hoofd. De toedracht is voor het slachtoffer en de politie nog een raadsel. Om 4 uur ’s nachts wordt hij nog gezien, voordat hij om 7 uur ‘s ochtends voor zijn woning zwaargewond wordt aangetroffen door een vrouw. Drie uur lang ontbreekt ieder spoor van hem. De recherche wil dan ook graag in contact komen met getuigen die hem in de tussenliggende periode, tussen 4 en 7 uur, hebben gezien en meer kunnen vertellen. Ook wil de politie graag spreken met de vrouw die hem vindt en thuisbrengt.

Donderdag 25 januari rond 3.45 uur fietst de jongen, na een feestje in Amsterdam-West, in gezelschap van een vriendin richting zijn woning aan de Borneokade in Amsterdam-Oost. Rond 4 uur op het Alexanderplein in Amsterdam-Oost aangekomen, kiest deze vriendin haar eigen weg en fietst de jongen alleen verder richting Amsterdam-Oost. De fietsroute zou eigenlijk maar 7 minuten moeten duren, maar hij doet er 3 uur over. Om 7 uur wordt hij zwaargewond voor zijn woning aangetroffen door een vrouw. Zij belt vervolgens aan bij de woning van zijn ouders die hem daarna opvangen. Zijn ouders schakelen een arts in en de jongen wordt opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt hij zeer ernstig letsel aan zijn hoofd te hebben.

Slachtoffer:

-Man;

-21 jaar

-Ongeveer twee meter lang;

-Smal postuur;

-Beige lange wollen jas;

-Donkere spijkerbroek;

-Donkere schoenen.

Vragen aan het publiek

Onduidelijk is hoe het slachtoffer dit letsel heeft opgelopen. De recherche heeft daarom veel vragen:

-Wie heeft het slachtoffer tussen 4 en 7 uur gezien in de bewuste nacht?

-Wie is de vrouw die de jongen aantreft en thuisbrengt? De recherche komt graag met haar in contact.

-Wie weet waar de oude, hoge zwarte herenfiets (aan het stuur en aan de bagagedrager voorzien van diverse lampjes) is van de jongen?