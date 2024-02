Jeugddetentie voor vader in de zaak van de 'containerbaby'

Het gerechtshof Amsterdam legt een 20-jarige man een jeugddetentie van 21 maanden waarvan 6 voorwaardelijk op. Dat is vandaag in hoger beroep beslist. De man vermoordde in 2019 samen met zijn toenmalige vriendin hun pasgeboren baby en begroef het in de tuin. In 2021 – tijdens de corona-periode – dumpten zij hun andere pasgeboren baby levend in een afvalcontainer.