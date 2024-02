Grote inbeslagname van contanten en drugs in woning Almere

Agenten vielen in de avond van woensdag 24 januari een woning binnen aan de Leemwierde. Dit leidde tot een vondst van een groot geldbedrag en ruim 200 kg aan drugs. Inmiddels is bekend dat het om een geldbedrag van ruim 8 miljoen euro ging.

Inmiddels is het geldbedrag geteld en blijkt het te gaan om een bedrag van ruim 8 miljoen euro. Daarnaast is er ook een horloge met een waarde van ongeveer een half miljoen euro in beslag genomen. De verdachten zitten nog zeker 90 dagen vast.

Speciale eenheid ingezet

Uit onderzoek bleek dat in de woning mogelijk verdovende middelen aanwezig waren. Toen agenten de woning binnen vielen troffen zij twee personen aan. Beide mannen, 36-jaar uit Amsterdam en 64-jaar uit Almere, werden aangehouden.

Omdat het geldbedrag met contanten dermate groot was en meer dan 200kg aan drugs gevonden werd, is de Bewakingseenheid met spoed opgeroepen. Zij hebben voor enkele uren de woning in de gaten gehouden, zodat collega’s in veiligheid het huis konden doorzoeken. Tijdens de doorzoeking werden ook meerdere waardevolle goederen gevonden. Alles is in beslag genomen en de drugs zijn inmiddels vernietigd.