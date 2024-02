Man (64) uit Ede aangehouden wegens genocide Rwanda

Geboren in Rwanda

'Het gaat om een man geboren in Rwanda die sinds 1998 in Nederland woont. Hij wordt verdacht van het medeplegen van genocide en opruiing daartoe. Ook worden hem de oorlogsmisdrijven plundering en vernietiging van goederen van de tegenpartij ten laste gelegd. Hij zal in Nederland vervolgd worden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Internationaal arrestatiebevel

De man wordt in Rwanda al langer verdacht van het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. 'De Rwandese autoriteiten hebben in 2014 een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd en hebben Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Omdat de verdachte de Nederlandse nationaliteit heeft kan hij niet worden uitgeleverd', aldus het OM.

Nederlands onderzoek

Het TIM van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) is vanaf 2020 zijn zaak zelf gaan onderzoeken, samen met het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het TIM is daarvoor veelvuldig naar Rwanda gereisd om getuigen te horen en onderzoek ter plaatse te doen. Er zijn inmiddels tientallen getuigen gehoord. Op basis van het Nederlandse onderzoek is de verdachte nu aangehouden en zal hij vrijdag 16 februari worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Genocide, opruiing tot genocide en oorlogsmisdrijven

De man uit Ede wordt er van verdacht anderen te hebben aangezet tot en zelf betrokken te zijn geweest bij het doden van Tutsi’s tijdens de genocide. De verdachte was volgens het OM betrokken bij een plundertocht tijdens de volkerenmoord op de Tutsi-bevolkingsgroep in 1994. Hierbij werden eigendommen van Tutsi’s geplunderd en hun huizen vernield. Dit speelde zich af in de plaats Gatobotobo, in het district district Huye. In dit gebied zijn in april 1994 meer dan 100.000 mensen vermoord.

Rwandese genocide

Tijdens de Rwandese genocide zijn binnen 3 maanden naar schatting 800.000 mensen vermoord, voornamelijk Tutsi's en gematigde Hutu's. In Nederland zijn er verschillende zaken geweest betreffende genocide, oorlogsmisdrijven en foltering in Rwanda: twee daarvan zijn al inhoudelijk door de Nederlandse rechter behandeld, een derde zaak loopt nog. in de andere gevallen betrof het uitlevering aan Rwanda of het Rwandatribunaal. In dit geval zal de verdachte dus in een Nederlandse rechtbank berecht worden.