OM vervolgt acht agenten voor dodelijke arrestatie Rotterdam

Overtreden geweldsinstructie

'Zij worden verdacht van het overtreden van de geweldsinstructie. De verdenking komt naar voren op basis van Rijksrechercheonderzoek onder leiding van het OM. De man overleed niet lang na zijn aanhouding', zo laat het OM donderdag weten.

'Niet voor rede vatbaar'

De politie kreeg die avond een melding dat een man in de omgeving van de ’s Gravenweg met zijn fiets tegen een auto was aangereden en niet voor rede vatbaar zou zijn. Om de man onder controle te krijgen werd de taser ingezet zodat hij kon worden geboeid. 'Het onder controle brengen en houden van deze man heeft lang geduurd en de man is op enig moment onwel geworden. Medewerkers van de politie en door de politie gebelde ambulance probeerden de man te reanimeren, maar tevergeefs', aldus het OM.

Doodsoorzaak

De Rijksrecherche heeft uitgebreid onderzoek verricht. De conclusie van het onderzoek van de patholoog anatoom van het NFI is dat het ontstaan van het overlijden zonder meer kan worden verklaard door de manier waarop de verdachte in bedwang is gehouden. Alle acht agenten hebben in wisselende samenstellingen de man, terwijl hij op de grond lag, onder controle gehouden.

Strafbaar

Sinds 1 juli 2022 is in het wetboek van strafrecht een specifiek artikel opgenomen dat verwijtbare schending van de geweldsinstructie met bepaalde gevolgen strafbaar stelt. In de instructie staat precies vermeld wanneer en hoe agenten, die in Nederland het geweldsmonopolie hebben, dat geweld mogen toepassen. Dit geweld moet plaatsvinden binnen de grenzen van de proportionaliteit en subsidiariteit. Als dat niet zo is en als iemand gewond raakt of komt te overlijden, kunnen agenten vervolgd worden voor het zich niet houden aan de geweldsinstructie.

Nabestaanden geïnformeerd

De nabestaanden van het slachtoffer en de betrokken agenten zijn inmiddels van de beslissing van het OM op de hoogte gebracht. Wanneer de agenten voor de rechter komen is nog niet bekend.