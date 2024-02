Ontsnapte giftige Cobraslang Lelystad nog niet gevonden

De cobraslang die afgelopen maandag 19 februari in een woning aan de Sont is ontsnapt, is nog niet gevonden.

Slang waarschijnlijk nog ergens in woning

'Omwonenden zijn hier donderdagochtend over geïnformeerd', zo laat de gemeente Lelystad weten. Omdat het buiten koud is, denken experts dat het onwaarschijnlijk is dat de slang het huis verlaat. De kans is vrij groot dat de slang nog steeds in de woning is, op een warme plek', aldus de gemeente. De slang komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en voelt zich prettig bij een warm klimaat.

Blijf alert

De slang is waarschijnlijk nog in de woning. Ziet u de slang toch buiten? Bel dan 112 en geef aan waar u de slang ziet of heeft gezien. Blijf rustig en houd afstand. Probeer het dier niet te vangen, pak het niet vast en jaag het niet op. De kans is klein dat de slang u bijt. Gebeurt dit toch? Bel dan ook 112. De hulpdiensten zijn op de hoogte en geven u verdere instructies.