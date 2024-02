326 aanhoudingen bij verboden demonstratie A10

De burgemeester van Amsterdam had vooraf de demonstratie op de A10 verboden. Wel was er een naastgelegen locatie beschikbaar als demonstratielocatie. Ondanks het verbod, verzamelde zich een groep actievoerders rond het middaguur langs de A10 Zuid achter de vangrail. Iets voor 12.00 uur blokkeerden vier voertuigen met daarin actievoerders de A10 West ter hoogte van afrit S106. Een groep fietsers probeerde daarna de snelweg op te fietsen. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor het verkeer. Na de blokkade die de actievoerders met de voertuigen veroorzaakten en de fietsers die de A10 opreden, was Rijkswaterstaat genoodzaakt om omwille van de verkeersveiligheid de weg af te kruisen. Dit gaf de groep actievoerders langs de A10 Zuid de gelegenheid om de snelweg te betreden. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld naar de personen die betrokken zijn bij het veroorzaken van de blokkade. Dit heeft geresulteerd in 31 aanhoudingen op verdenking van het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg. Ook zijn vier auto’s in beslag genomen en voorwerpen als lijm, cement en tenten waren in bewaring genomen.

Beëindiging demonstratie

Rond 12:45 heeft de burgemeester de demonstratie officieel ontbonden en werd de demonstratie beëindigd. Actievoerders zijn meerdere keren gevorderd te vertrekken naar de aangewezen alternatieve demonstratielocatie. 295 demonstranten die toch weigerden te vertrekken, zijn door de politie aangehouden en in bussen afgevoerd. Alle actievoerders waren om 14:15 verwijderd van de snelweg en na een inspectie van Rijkswaterstaat was de snelweg om 15:00 uur weer vrij.

Opsporing

De politie doet onderzoek naar de rol van de 31 aangehouden personen voor het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg. Hierbij spelen camerabeelden die de politie gemaakt heeft een belangrijk rol, maar ook beeldmateriaal zoals dashcams van getuigen kunnen hierbij van meerwaarde zijn. Heeft u beelden of andere relevante informatie, dan kunt u die met de politie delen via onderstaand tipformulier.