Loodgieters aangehouden voor oplichting, meer dan duizend euro voor kwartier werk

In Tilburg is zaterdagavond 24 februari een man uit Amsterdam aangehouden. Samen met een andere man uit dezelfde stad was hij in een woning aan de Trouwlaan voor een loodgietersklus. Toen deze klus wel verdacht duur bleek te zijn, belde de bewoonster de politie.