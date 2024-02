33 minuten tanken voor € 1,33 bij TinQ in Boxtel

Tussen 12.45 en 13.18 uur konden zondag automobilisten 33 minuten goedkoop tanken bij TinQ aan de Brederodeweg in Boxtel. Deze actie van TinQ werd eerder al aangekondigd en zaterdag werden er slechts 12 pompstations bekend gemaakt waar de actie zou plaatsvinden. Slechts 30 minuten voor aanvang van de actie gaf men de locatie vrij in hun app, maar in Boxtel stonden de eerste klanten om 10.30 uur al in de startblokken om goedkoop te tanken.