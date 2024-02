Stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2023 onder mestplafond

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2023. Dat is 19 miljoen kilogram onder het stikstofplafond van dat jaar. De fosfaatuitscheiding was 146 miljoen kilogram, 5 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond. De stikstof- en fosfaatuitscheiding liggen wel boven de mestplafonds die in 2025 van kracht worden. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.