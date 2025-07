Opnieuw stijgen prijzen en aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen

De prijsstijging van de nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van 2025 (9,3 procent) was de grootste stijging in ruim twee jaar. Dit blijkt uit de prijsindex voor nieuwbouwkoopwoningen, die corrigeert voor de kwaliteit en type van een verkochte nieuwbouwwoningen. De gemiddelde verkoopwaarde van een nieuwbouwkoopwoning bedroeg in het eerste kwartaal van 2025 ruim 504 duizend euro.

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn ook gestegen, met 10,9 procent. De prijzen zijn in de laatste vijf kwartalen sterker gestegen dan die van nieuwbouwkoopwoningen. In het eerste kwartaal van 2025 was de gemiddelde verkoopwaarde van een bestaande koopwoning 470 duizend euro.

Stijgende verkoopaantallen

In het eerste kwartaal van 2025 werden er bijna 6,2 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht. Dit is ruim 28 procent meer dan een jaar eerder en het zesde kwartaal op rij met een toename. Er werden ook meer bestaande koopwoningen verkocht, bijna 16 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024. In totaal werden er in het eerste kwartaal van 2025 51,5 duizend bestaande koopwoningen verkocht.

Huizenprijzen in EU 5,7 procent gestegen

De gemiddelde prijsstijging van nieuwbouw en bestaande bouw samen was in Nederland 10,7 procent ten opzichte van jaar eerder. Hiermee lag de prijsontwikkeling in het eerste kwartaal van 2025 boven het Europese gemiddelde van 5,7 procent. In zes EU-landen stegen de huizenprijzen meer dan in Nederland. De grootste stijging in het eerste kwartaal van 2025 was in Portugal: 16,3 procent. Alleen in Finland daalden de huizenprijzen ten opzichte van vorig jaar.