Kinderopvangmedewerkers vinden nog langer extra ongediplomeerden inzetten slecht idee

65% van de medewerkers in de kinderopvang vindt het een slecht idee om de maatregel te verlengen waarbij op iedere medewerker ook een medewerker in opleiding ingezet mag worden. Ze zijn van mening dat dit de werkdruk verhoogt. Ook vinden kinderopvangmedewerkers dat ze niet de kwaliteit kunnen leveren die ze willen, omdat ze aandacht moeten besteden aan de collega’s in opleiding.

Dat blijkt uit een kortlopende peiling van FNV Zorg & Welzijn die is ingevuld door 544 kinderopvangmedewerkers. Slechts 16% staat achter verlenging van de maatregel. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze liever een beroepskracht in opleiding hebben dan elke dag een andere invaller.

Maatregel mag niet als “normaal” gaan gelden

De maatregel is in 2021 ingevoerd om de personeelstekorten in de kinderopvang te lijf te gaan. Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Dit is inmiddels de tweede verlenging. Ik vrees dat deze noodmaatregel straks als ”normaal” gaat gelden en dus de standaard wordt. Maar het is niet normaal, dat een gediplomeerde medewerker vervangen wordt door een medewerker in opleiding. Normaal gesproken mag in de kinderopvang maximaal één op de drie medewerkers nog geen diploma hebben. Met deze maatregel mag dat één op twee zijn.’

Niet goed voor leerlingen zelf

Veel kinderopvangmedewerkers keuren de verlenging van de maatregel ook af omdat het teveel zou vragen van de beroepskrachten in opleiding. Ook vinden ze dat het imago van de professional eronder lijdt en dat de beroepskrachten in opleiding door de hoge werkdruk te weinig leren. Dorenbos: ‘We zijn ook benieuwd naar het effect van deze maatregel die nu al enkele jaren loopt. Hoewel alle kleine beetjes helpen, willen we graag weten welk deel van het personeelstekort hiermee daadwerkelijk wordt opgelost.’

Geen vertrouwen

Bij de verlenging van de maatregel heeft demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) wel een aanvullende voorwaarde gesteld. Er moet een begeleidingsplan opgesteld worden voor de collega in opleiding. Maar ook hier hebben de kinderopvangmedewerkers weinig vertrouwen in. Nog geen 12% van de respondenten ziet dit zitten. Dorenbos: 'Ze zijn bang dat het er op papier dan allemaal goed uitziet, maar in de praktijk anders uitpakt.'

Kortlopende peiling

De peiling is in vier dagen tijd door 544 kinderopvangmedewerkers ingevuld. Door zowel leden van de FNV als niet-leden.